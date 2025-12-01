BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde, BYD için ayrılan ve yaklaşık 1,6 milyon metrekareyi bulan dev arazide şu ana kadar şantiye kurulumu, temel kazısı ya da dikey bir inşaat faaliyetinin başlamaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaya göre Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'da 1 milyar dolar tutarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile Ar-Ge merkezi kurmayı, tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi ve doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmişti. 2026 yılı sonuna kadar fabrikanın tamamlanarak üretime başlayacağını açıklayan Çinli otomotiv firması, fabrikanın özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyor.

Manisa'daki "küçük Çin mahallesi" tartışmalarıyla gündeme gelen projede, yan sanayi ve hizmet sektörleriyle birlikte 20 bine yakın ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmi beklentisi dile getiriliyor.

2025 yılında net karının 2024 yılına göre yüzde 33 gerilediği Çinli otomotiv devinin Türkiye fabrikasında bir faaliyete başlamaması "Çinli firma Türkiye'yi oyalıyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Öte yandan, BYD fabrikasının kurulacağı alanın hemen yanında başlayan fabrika inşaatı ise dikkat çekti. Bir makine kalıp firmasına ait olduğu öğrenilen fabrika inşaatının devam etmesi ancak BYD arazisinde hiçbir faaliyetin bulunmaması, Çinli firmanın Türkiye yatırımını askıya aldığı izlenimi bırakıyor.