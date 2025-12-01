Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni bal markaları girdi.

Son yapılan testlerde; Ravza Bal, Ecegün ve Asbal isimli markaların ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: