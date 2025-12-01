Dolar günü düşüşle kapattı
Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan dolar, günü 42,44 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 17:18, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,4840
|42,4850
|42,4430
|42,4440
|Avro
|49,2350
|49,2360
|49,4450
|49,4460
|Sterlin
|56,2350
|56,2450
|56,3240
|56,3340
|İsviçre frangı
|52,8530
|52,8630
|53,0170
|53,0270
|ANKARA
|ABD Doları
|42,4540
|42,5340
|42,4130
|42,4930
|Avro
|49,1950
|49,2750
|49,4050
|49,4850
|Sterlin
|56,1750
|56,3850
|56,2640
|56,4740