Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 42,4840 42,4850 42,4430 42,4440 Avro 49,2350 49,2360 49,4450 49,4460 Sterlin 56,2350 56,2450 56,3240 56,3340 İsviçre frangı 52,8530 52,8630 53,0170 53,0270 ANKARA ABD Doları 42,4540 42,5340 42,4130 42,4930 Avro 49,1950 49,2750 49,4050 49,4850 Sterlin 56,1750 56,3850 56,2640 56,4740