7 yaşındaki Ensar, beynindeki tümörden 5 saatlik ameliyatla kurtuldu

Gercüş ilçesinde yaşayan Işık'ın beyninde, yaklaşık bir ay önce yapılan tetkiklerde tümör tespit edildi.

Tedavisi süren çocuk, 23 Kasım'da rahatsızlanması üzerine ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde hastalığın ilerlediğini tespit eden doktorlar, Işık'ı acil ameliyata aldı.

Işık, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla beynindeki tümörden kurtarıldı.

Ameliyatı yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Ömer Semiz, gazetecilere, Işık'ın önceden bilinen beyin tümörünün bulunduğunu belirtti.

Bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Işık'ın durumunun kötüleşmesi üzerine ameliyat kararı aldıklarını ifade eden Semiz, "Bilinç düzeyinde kötüleşme mevcuttu ve bu kötüleşme hızlı ilerliyordu. Hasta yakınlarıyla görüşerek acil cerrahi önerdim. Gece saat 02.00'den sonra hastayı ameliyata aldık. Tümör beynin önemli yapılarına ve damarlarına yapışıktı. Tümörü olabildiğince boşalttıktan sonra saat 07.00'de ameliyatımızı bitirdik." dedi.

Ameliyatın ardından hastanın bilinç düzeyinin yerine geldiğini ve komutlara uymaya başladığını dile getiren Semiz, takip sürecinin ardından Işık'ın taburcu edileceğini kaydetti.

Ensar Işık'ın annesi Gülten Işık da çocuğunun bir anda fenalaştığını ve hastaneye geldiklerinde durumunun çok kötü olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Doktorların ameliyat önerdiğini fakat riskli bir ameliyat olduğundan önce bu öneriye yanaşmadıklarını anlatan Işık, "Allah razı olsun çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Önce Allah'a, sonra Hüseyin hocamıza inandık. İnşallah patoloji sonucu da temiz çıkar ve tekrar bu korkuyu yaşamayız." şeklinde konuştu.

Işık, iki yıl önce aynı hastalıktan 17 yaşındaki kızını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büşra'da da aynı kitle vardı. Diyarbakır'a sevk ettiler. Orada da başarılı bir ameliyat geçirmiştik ancak tümör kötü huylu olduğu için tekrarladı ve kızımızı kaybettik. İnşallah bu durumu oğlumuzda yaşamayız."