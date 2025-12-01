İstinaf kararı bozmuştu, Zehra Kınık tekrar hakim karşısına çıktı

Beykoz'da 9 Temmuz'da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kınık'ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu. Dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Ceza Dairesi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ceza alan Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İstinaf mahkemesi, kazada yaralanan şahısların şikayetlerini geri çekmesi sonucu dosyayı tekrar Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Kınık, istinafın bozma kararı sonrası tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir ve taraf avukatları katıldı.

"Kontrollü şekilde yola çıktım"

Sanık Demir, "Merhuma rahmet diliyorum, ailesine ise sabır diliyorum. Onların üzüntüsünü paylaşıyorum. Tüm kontrollerimi yaptıktan sonra minibüsün bana yol vermesi ile kontrollü şekilde yola çıktım. Yolun ortasında süratli şekilde motosikletin hızlı gelmesiyle çarptım. Kaza bu şekilde gerçekleşti" dedi.

Yeniden görülen dava kapsamında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.