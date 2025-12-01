Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, başta Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi. Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Kar yağışının ardından bölge kartpostallık görüntüler oluştu.

