Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur

BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Al Bait Al Emarati-Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' etkinliği ve '54'üncü Birlik Günü' programı Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi. Programa, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, BAE'nin, bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrarı, iş birliğini ve diyaloğu destekleyen bir ülke olarak küresel rolünü güçlendirmeye devam ettiğini ifade ederek, "BAE, kapsamlı bir vizyonla hareket ederek dünyadaki tüm halkların kalkınma ve refaha ulaşması için önemli küresel meselelerin çözümünde önde gelen katkı sağlayıcı ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu çerçevede, son yıllarda BAE-Türkiye ilişkilerinin ulaştığı dikkat çekici gelişmeyi bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİMİZ SONUÇ ODAKLI BİR YAPIYA ULAŞMIŞTIR'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kısa sayılabilecek bir sürede dünyada örnek gösterilecek bir kalkınma ve başarı hikayesi ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Bu etkileyici yükselişin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye için hem önemli bir ortak hem de stratejik bir dosttur. Siyasi ilişkilerimiz bugün oldukça güçlü düzeydedir. Son dönemde artan üst düzey temaslar ve etkin kurumsal mekanizmalar sayesinde iş birliğimiz çok daha sonuç odaklı bir yapıya ulaşmıştır. Nitekim geçtiğimiz Temmuz ayında liderlerimiz eş başkanlığında gerçekleştirilen 'yüksek düzeyli stratejik konsey'in ilk toplantısı bunun somut bir göstergesidir. İkili ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz. Eş başkanlığını yürüttüğüm 'Karma Ekonomik Komisyonu' (KEK) bu anlamda en dinamik ve en kapsayıcı platformlardan bir tanesidir" ifadelerinde bulundu.

'BİR SONRAKİ KEK TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

KEK aracılığıyla ticaretten yatırımlara turizmden tarıma enerjiden dijital dönüşme kadar birçok alanda çalışma imkanına sahip olduklarını belirten Bakan Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir sonraki KEK toplantısına ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyor, ortak menfaatlerimizi somut projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Değerli misafirler Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri hızla dönüşen küresel ekonomide birbirini tamamlayan iki güçlü ortak olarak ön plana çıkmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomiyi çeşitlendirme, enerji dönüşümünü hızlandırma, lojistik ağlarını güçlendirme ve yüksek teknolojilere odaklanma vizyonuyla, Türkiye'nin güçlü sanayi ve hizmet altyapısı nitelikli iş gücü ve bölgesel tedarik zinciri kapasitesiyle doğal bir uyum oluşturmaktadır. Küresel belirsizliklerin ve korumacılığın arttığı bir dönemde bölgesel entegrasyonu ekonomik dayanıklılığın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleriyle sahip olduğumuz yakın ilişkiler ortak ticaretimizi daha da büyütmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Yenilenebilir enerji, ileri imalat, savunma sanayi, yapay zeka, finansal teknolojiler ve temiz teknoloji gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi çok daha ileri taşımaya hazırız. Karşılıklı yatırımların arttırılması, ortak ARGE projeleri ve 3'üncü ülkelerde kuracağımız işbirlikleri ülkelerimizin küresel rekabet gücünü daha da arttıracaktır. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ekonomik ortaklığının önümüzdeki dönemde yeni bir ivme kazanacağına yürekten inanıyoruz."