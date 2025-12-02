Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik Yapıldı

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından:

ELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığını" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"j) Coğrafi çitleme: Belirli bir alanın veya konumun dijital olarak sınırlandırılması yoluyla, bu bölgelere giriş veya bu bölgelerde belirli eylemlerin gerçekleştirilmesinin, yazılım veya teknolojik sistemler aracılığıyla kısıtlanması veya düzenlenmesi işlemini,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "sahip olması" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 16 ncı maddenin on dördüncü fıkrasında belirlenen şartı sağlaması" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"d) Kamuya açık park veya şarj işleminin yapılabileceği alanların bulunması durumunda, söz konusu alanların,"

"(8) Yetki belgesi sahipleri; izin aldıkları bölgede, kısmen veya tamamen faaliyetlerini sonlandırmak istemeleri halinde, bu durumu İdareye ve e-skuter izni aldıkları ilgili mercilere yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu fıkraya göre sonlandırılan faaliyetlere ilişkin e-skuter izni veren ilgili merci, talep halinde 11 inci maddeye ve bu maddeye göre yeniden işlem yapabilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) 12 nci maddeye göre verilecek e-skuter izin süresi, e-skuter izninin verildiği karar tarihinden itibaren 2 yıldır. Ancak 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin altıncı fıkrasına göre verilecek izinler, birinci cümleye göre verilen izin bitiş süresini aşmayacak şekilde verilir. Bu fıkraya göre verilen izin süresi sonunda yeni başvuru olmaması durumunda ve 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen harcın ödenmesi kaydıyla, bu fıkrayla belirlenmiş süre başka bir işleme gerek kalmaksızın izni veren merci tarafından 1 yıl daha uzatılabilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, onuncu, on birinci, on ikinci, on dördüncü ve on yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Yetki belgesi sahipleri; yapacakları faaliyetlerle ilgili olarak, e-skuterlerin seri/plaka/id numaraları ve konum bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgileri, verilen hizmetin bitişine kadar U-Net'e işlemek/iletmek zorundadır. Bu bilgiler belediyeler, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşılır. Bu fıkraya göre;

a) Sürüşe başlanılan e-skuterlerin, harekete başladığı andan itibaren konum bilgilerinin 3 dakikalık periyotlarla,

b) Sürüşü bitirilen e-skuterlerin, hareket bittiği andan itibaren konum bilgilerinin en geç 10 dakika içinde,

c) Sürüş dışında konumu değiştirilen e-skuterler için her bir konum değişikliğinde yeni konum bilgisinin,

ç) İşlenecek/iletilecek verilerin, standartları İdarece belirlenecek olan web servis üzerinden,

yetki belgesi sahipleri tarafından U-Net'e işlenmesi/iletilmesi zorunludur."

"(10) Yetki belgesi sahipleri, UKOME/il veya ilçe trafik komisyonu tarafından belirlenen hız sınırları çerçevesinde e-skuterlerini kullandırır. Girilmesi yasak bölgeler ve hız sınırları için coğrafi çitleme uygulanır ve coğrafi çitleme verileri U-Net üzerinden İdare ile paylaşılır. Yetki belgesi sahipleri;

a) Coğrafi çitleme yöntemine ilişkin sınırlamaların, yazılım üzerinden otomatik yapılmasına,

b) Sürüş esnasında coğrafi çitleme olan bölgeye yaklaşılması halinde sürücünün direksiyona yerleştirilen işitsel cihaz ile uyarılmasına,

c) Sürücünün coğrafi çitleme olan bölgeye girmesi halinde, çitleme olan bölgeden geri dönebilmesine imkan sağlayacak şekilde e-skuterin hızının kademeli olarak 6 km/saat'e indirilmesine,

ç) Sürüş esnasında e-skuterden devrilme uyarısı alınması halinde, sürücü ile cep telefonu üzerinden irtibat sağlanıp herhangi bir acil durum olup olmadığının tespit edilmesine ve kaza durumunda bunun kaza verisi olarak kayıt altına alınmasına,

yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(11) Yetki belgesi sahipleri; faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam e-skuter izin sayısını aşmamak kaydıyla, faaliyet gösterdikleri ilçede/bölgede izni aldıkları toplam e-skuter sayısının %70'inden az (Kasım-Şubat döneminde %40 olarak uygulanır) %130'undan fazla e-skuter bulunduramaz. Bu uygulamada e-skuter sayısı kontrolü için 00:00-23:59 saatleri esas alınarak bir tam günlük izleme yapılır. Bu fıkraya göre belirtilen sınırlara ilişkin olarak yapılacak hesaplamalarda, 00:00 ila 23:59 saatleri arasındaki gönderilen ortalama konum bilgileri esas alınarak değerlendirme yapılır.

(12) Yetki belgesi sahipleri, kullanıcılarına 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaçla hizmet edecek mobil uygulama bulundurmakla yükümlüdür. Bu fıkraya göre bulundurulacak çağrı merkezi veya mobil uygulamaya iletilen şikayet ve soruların en kısa sürede sonuçlandırılması zorunludur. Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacakları mobil uygulama ve/veya internet sitelerinde;

a) Yetki belgesi sahibinin ünvan ve iletişim bilgilerinin açıkça belirtilmesi,

b) Faaliyet gösterilen ilçe/belediye/bölgelerin açıkça belirtilmesi,

c) E-skuter kiralama ücretlerinin (açılış, dakikalık ücret ve benzeri) belirtilmesi,

ç) Üyelik aşamasında veya ilk kullanımdan önce; e-skuter faaliyetleri, kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanlara ilişkin hatırlatma ile bu Yönetmelikte belirtilen güvenlik yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmenin video, animasyon, sunum veya yazılı doküman şeklinde yapılması,

d) Mobil uygulamaların, Ülkemizdeki farklı platformlardan erişime açık olması,

e) Mobil uygulamalarda; hizmete sunulan e-skuterlerin konumu, sayısı, şarj seviyeleri (yüzde olarak) ve gidebileceği tahmini mesafenin belirtilmesi,

f) Mobil uygulamalarda, kullanıcıyı yönlendirme amaçlı harita hizmeti ile anlık ücret bilgisini görebileceği bir arayüzün sağlanması,

g) Mobil uygulamalarda; coğrafi çitleme özelliğine entegre olarak kullanıcıların nerelerde sürüş gerçekleştirmeyip nerelere park etmeyeceğinin açık şekilde harita tabanlı olarak gösterilmesi,

ğ) Mobil uygulamalarda, karbon ayak izi bilgisinin, otomobillere kıyasla görebileceği bir arayüzün sağlanması,

zorunludur."

"(14) Yetki belgesi sahipleri; hizmet verecekleri e-skuterlerin en az %30'unu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğe göre üretim yaptığı TSE tarafından belgelendirilen işletmelerden temin etmekle yükümlüdür. TSE tarafından belgelendirilen işletmeler, üretimini yaptıkları e-skuterlerin ikinci fıkrayla belirlenen seri/plaka/id numaralarını U-Net sistemine bildirmekle yükümlüdür. Ancak, bu fıkranın birinci cümlesiyle belirlenen şartın sağlanmaması veya sonradan kaybedilmesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin bu eksikliği en geç 15 gün içinde sağlamaları zorunludur."

"(17) Yetki belgesi sahipleri, kullandıracakları e-skuterleri 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak teçhiz etmek zorundadır. Yetki belgesi sahipleri, kullanıma sunacakları e-skuterlerin en az %20 şarj düzeyinde olmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür."

"(19) Yetki belgesi sahipleri, kullanıma sundukları e-skuterlere ilişkin aylık periyotlar halinde; kaza ve şikayet bilgilerini U-Net'e işlemek/iletmek zorundadır.

(20) Yetki belgesi sahiplerinin, ilgili kurum veya kuruluş tarafından belirlenen hız sınırlarına uyması zorunludur.

(21) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna istinaden coğrafi veri toplayan sensör ve donanımlara sahip e-skuter hizmeti veren yetki belgesi sahipleri; coğrafi veri izin kapsamında olup, hizmetleri süresince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından coğrafi veri izin belgesi almakla yükümlüdür."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "veya on sekizinci" ibaresi ", on sekizinci, on dokuzuncu veya yirminci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 16 ncı maddenin on dördüncü fıkrası, 1/7/2026 tarihine kadar uygulanmaz.

(2) 16 ncı maddenin; onuncu fıkrasının üçüncü cümlesinde, on ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde ve on dokuzuncu fıkrasında yer alan hükümler, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay uygulanmaz."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür."

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.