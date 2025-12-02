'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak

Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak. 5 aylık enflasyon farkı, ocak zammını büyük oranda netleştirecek.

02 Aralık 2025 07:24
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın, yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Milyonların gözü, ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammını büyük oranda netleştirecek olan 5 aylık enflasyon farkında olacak.

TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

Beklentilerin ortalaması yüzde 1,31 oldu

Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

