Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgar genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 15°C, parçalı ve az bulutlu.

15°C, parçalı ve az bulutlu. Çanakkale: 17°C, parçalı ve az bulutlu.

17°C, parçalı ve az bulutlu. İstanbul: 15°C, parçalı ve az bulutlu.

15°C, parçalı ve az bulutlu. Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 12°C, parçalı ve az bulutlu.

12°C, parçalı ve az bulutlu. Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu.

15°C, parçalı ve az bulutlu. İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu.

18°C, parçalı ve az bulutlu. Muğla: 16°C, parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana: 21°C, az bulutlu.

21°C, az bulutlu. Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu.

22°C, parçalı ve az bulutlu. Hatay: 18°C, az bulutlu.

18°C, az bulutlu. Isparta: 15°C, parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara: 11°C, parçalı ve az bulutlu.

11°C, parçalı ve az bulutlu. Eskişehir: 11°C, parçalı ve az bulutlu.

11°C, parçalı ve az bulutlu. Konya: 11°C, parçalı ve az bulutlu.

11°C, parçalı ve az bulutlu. Nevşehir: 8°C, parçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 12°C, parçalı ve az bulutlu.

12°C, parçalı ve az bulutlu. Düzce: 15°C, parçalı ve az bulutlu.

15°C, parçalı ve az bulutlu. Sinop: 17°C, parçalı ve az bulutlu.

17°C, parçalı ve az bulutlu. Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu.

Rize ve Artvin 'de yağış bekleniyor; kıyılarda yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

ve 'de yağış bekleniyor; kıyılarda yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pus ve yer yer sis sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde etkili olacak.

Amasya: 13°C, parçalı bulutlu.

13°C, parçalı bulutlu. Rize: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

15°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Samsun: 16°C, parçalı bulutlu.

16°C, parçalı bulutlu. Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu; kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van 'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor; yükseklerde kar yağışı görülecek.

'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor; yükseklerde kar yağışı görülecek. Kuzey kesimlerde buzlanma, don olayı ile pus ve sis sabah ve gece saatlerinde etkili olacak.

Erzurum: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.

5°C, parçalı ve çok bulutlu. Kars: 6°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.

6°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı. Malatya: 9°C, parçalı bulutlu.

9°C, parçalı bulutlu. Van: 8°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi