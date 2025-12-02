Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı.

Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefini tarihi bir fırsat eşiği olarak nitelendirdi:

"Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir."

"İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez"

Türkgün Gazetesine röportaj veren Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya atılan iddialara da tepki gösterdi:

"MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso."

Suriye'nin kuzeydoğusunda etkili olan SDG/ YPG'nin henüz silah bırakmadığını vurgulayan Bahçeli, İmralı'nın çağrısının PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını hatırlattı.