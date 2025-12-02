Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz

Şırnak Üniversitesi, dün yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayılan "personel ilanının belirli bir kişi için hazırlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belişrtmişti. Üniversite, manipüle edilmiş görsellerle oluşturulan paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Rektör Alkış yapılan açıklamalara rağmen aynı iddiaların devam ettirilmesi üzerine memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e yaptığı açıklamalarda bulundu. Rektör Alkış, kardeşinin Facebook'ta böyle bir sosyal medya hesabının olmadığını, İlgili ilana önlisans mezunu olan kardeşinin başvuru yapmasının, ilanda lisans mezuniyeti şartı bulunduğundan, mümkün olmadığını dile getirdi.



