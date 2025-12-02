Tekirdağ'da polisi görünce elindeki silahla tarlaya girerek kaçan şahıs yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'meskun mahalde havaya ateş açıldığı' ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarla kenarındaki yamaçta bir otomobilin başında şüpheli şahısların olduğunu fark etti.

Elinde av tüfeği bulunan bir şahıs, polisleri görünce çamurlu tarlaya girip gece karanlığında izini kaybettirmek istedi.

ŞÜPHELİNİN BIRAKTIĞI MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli, nefes kesen kovalamaca sonucu dere çevresinde yakalandı.

Şahsın bırakıp kaçtığı otomobilde yapılan aramada 23 adet dolu tabanca fişeği ve 2 adet mermi dolu kartuş ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca araç çevresinde çok sayıda boş kovan olduğu gözlendi.

Gözaltına alınan S.K. hakkında işlem başlatıldı.