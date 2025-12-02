Starbucks çalışma yasasını ihlal etti: 35 milyon dolar ödeyecek

'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Starbucks çalışma yasasını ihlal etti: 35 milyon dolar ödeyecek

Starbucks, New York'ta 15 bini aşkın çalışana sabit çalışma saatleri vermediği ve gerekçesiz şekilde vardiyalarını azalttığı iddiaları üzerine yaklaşık 35 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Şirket ayrıca 3,4 milyon dolar da idari para cezası ödeyecek ve kentin "Adil Çalışma Haftası" yasasına uymayı taahhüt edecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 09:30, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 09:31
Yazdır
Starbucks çalışma yasasını ihlal etti: 35 milyon dolar ödeyecek

New York Tüketici ve Çalışan Koruma Dairesi, soruşturmanın 2022'de çalışanlardan gelen şikayetler üzerine başlatıldığını ve daha sonra yüzlerce Starbucks şubesine genişletildiğini bildirdi.

Soruşturmada, birçok çalışanın düzenli vardiya planı alamadığı ve çalışma saatlerinin rutin şekilde yüzde 15'ten fazla azaltıldığı tespit edildi. Bu durumun çalışanların gelir planlamasını, çocuk bakımı, eğitim ve diğer işlerle ilgili düzenlemelerini zorlaştırdığı belirtildi.

Çalışanlara üç yıl boyunca her bir hafta için 50 dolar

Anlaşmaya göre, 2021 Temmuz ile 2024 Temmuz arasında saatlik pozisyonda çalışan personel, çalıştıkları her hafta için 50 dolar alacak.

Bu rakam bazı çalışanlar için binlerce dolara ulaşabilecek. 2024 sonrası ihlale uğradığını düşünen personel ise şikayet başvurusunda bulunarak ek ödeme talep edebilecek.

Şirket, kapanan mağazalarda işten çıkarılan çalışanların başka şubelerde yeniden işe alınma hakkına sahip olacağını da kabul etti.

Starbucks Sözcüsü Jaci Anderson, şirketin tüm yerel yasalara uyma konusunda kararlı olduğunu, ancak New York yasalarının "yönetimi son derece zor" olduğunu söyledi. Anderson, benzer sorunların şehirdeki birçok perakendeci tarafından da yaşandığını ifade etti.

Ülke genelinde grev sürüyor

Anlaşma, Starbucks Workers United sendikasının Kasım ayından bu yana ABD genelindeki onlarca mağazada sürdürdüğü grevin ortasında geldi. Grevin etkisine ilişkin taraflar arasında anlaşmazlık devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber