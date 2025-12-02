'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Ana sayfaHaberler Dünya

Evinin altından 200 kiloluk ayı çıktı

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Ken Johnson, haftalardır evinin altında izinsiz yaşayan beklenmedik bir misafiri çıkarmaya çalışıyor: yaklaşık 500 kilo ağırlığında bir siyah ayı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 10:15, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 10:16
Evinin altından 200 kiloluk ayı çıktı

Altadena'da yaşayan Johnson, çöp kutularının devrilmesi ve bahçedeki tuğlaların yerinden oynaması üzerine şüphelendi ve hareket algılayan güvenlik kameraları yerleştirdi.

Görüntüler, dev ayının 75 santimetrelik dar bir zemin boşluğuna girip çıktığını ortaya koydu. Ayı, çöp kutularını karıştırırken ve tuğlaları söktüğü anlarda da kaydedildi.

Hazirandan beri evin altında yaşıyor

Johnson, Haziran ayında evin altındaki boşluğun parçalandığını fark ettiğini söyledi. Kim ya da neyin sebep olduğunu geçen haftaya kadar bilmiyordu. Geçen cumartesi ayı kısa süreliğine dışarı çıktı, pazar gecesi de yaklaşık 20 dakika dışarıda kaldı.

"Burada sık sık vahşi hayvan görürüm ama daha önce zemin boşluğumun parçalandığını hiç görmedim." diyen Johnson, cuma günü kameranın pilini değiştirmeye çalışırken ayının hırlama sesleri ile karşılaştığını belirtti. "Nerede olduğunu bilmemek çok ürkütücü." ifadelerini kullandı.

Yetkililerle iletişim sonuçsuz kaldı

California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı ile iletişime geçen Johnson, yalnızca bir internet formuna yönlendirildiğini ve net bir yanıt alamadığını söyledi. Pazartesi sabahı resmi başvurusunu yaptı.

Johnson, ayının sakinleştirilerek taşınacağını umut ettiğini ancak bunun pek olası görünmediğini belirtti. Şimdilik süreci kendisinin çözmek zorunda kalabileceğini düşünüyor. Ayıyı tatlı çöreklerle dışarıya çekip ardından boşluğu biber gazı sürülmüş kum torbalarıyla kapatmayı planlıyor.

"Mutfak altından gürültüleri duyduğumda çok geriliyorum." dedi.

