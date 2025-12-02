Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 16 yılda 780 kişi eğitim aldı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 4 Ekim'de başlayan 22. dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nda eğitimlerin tamamlanmasıyla, 16 yılda 780 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 12:18
MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu 10 Ekim 2009'da Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından açıldı.

Bu dönem 22'ncisi yapılan Siyaset ve Liderlik Okulu'nun, 6 Aralık'ta tamamlanmasıyla bugüne kadar sertifika alan katılımcı sayısı 780'e ulaşacak.

Siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip 23-40 yaş aralığındaki gençlerin yer aldığı 40 kişilik 22. dönem öğrenci grubu, eğitimine, 4 Ekim'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin verdiği açılış dersiyle başlamıştı.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nda, katılımcılara "temel hukuk", "iletişim ve medya", "propaganda ve ikna", "din ve toplum", "uluslararası ilişkiler ve küreselleşme", "finansal okuryazarlık", "genel ekonomi", "siyasi partiler", "Türk demokrasi tarihi", "diplomasi", "tarihi perspektiften sorunlar", "siyaset sosyolojisi ve liderlik", "hitabet", "Türk Milliyetçiliği" ile "MHP'nin hukuk, adalet ve demokrasi alanındaki katkıları" başlıklarında dersler verildi.

"Akıl-Ahlak-Adalet"

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimler, MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün isimlerini taşıyan dersliklerde gerçekleştirildi.

Okulun, "Akıl-Ahlak-Adalet" teması doğrultusunda yürütülen derslerde, Bahçeli'nin 1998'de Türkiye Günlüğü dergisinde yayımlanan "Küreselleşme" makalesinde ortaya koyduğu vizyon, mukayeseli olarak ele alındı.

Program kapsamında katılımcılar, siyaset bilimi ve liderlik eğitimlerinin yanı sıra "Kitap Tahlili" dersinde Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak" adlı eserini inceledi.

MHP'nin 22. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu, 6 Aralık'ta MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda saat 14.00'te düzenlenecek sertifika töreniyle tamamlanacak.

