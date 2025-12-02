Kültürel mal ihracatının lokomitifi el sanatları oldu

Dokumacılıktan çiniye, ahşap işçiliğinden cam sanatına kadar Türk kültürünün izlerini taşıyan el sanatları ürünleri, dünya vitrinindeki yerini genişletti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, görsel sanatlar, mimarlık, tasarım ve el sanatları ürünleri gibi kalemlerden oluşan Türkiye'nin kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı, geçen yıl yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Kültürel mal ihracatı, 2024'te 2023'e göre yüzde 8,1 artarak, 9 milyar 132 milyon dolardan 9 milyar 876 milyon dolara yükseldi.

El sanatları kültürel mal ihracatının lokomotifi

Kültürel alanlara bakıldığında, en yüksek paya sahip el sanatları ürünlerinin ihracat toplamı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artışla 8 milyar 996 milyon dolardan 9 milyar 735 milyon dolara çıktı. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı, yüzde 98,5 olarak kaydedildi.

El sanatlarını, 102 milyon 663 bin dolarla kitap ve basın, 16 milyon 968 bin dolarla görsel sanatlar ve 16 milyon 771 bin dolarla gösteri sanatları ihracatı takip etti. Anılan bu ürünler, söz konusu dönemde dünyanın dört bir yanına satıldı.