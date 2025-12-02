Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık. Avrupa Konseyi raporlarına göre idari mahkemelerinde dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, İtalya'da 574 gündür" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 15:16, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 15:37
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık. Avrupa Konseyi raporlarına göre idari mahkemelerinde dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, İtalya'da 574 gündür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

"Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek"

Eğitim ve staj dönemlerini başarıyla tamamlayarak mesleklerine ilk adımlarını atan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz genelinde toplam 25 bin 449 hakim ve cumhuriyet savcısı görev yapıyor, 9 bin 812'sini kadın mensuplarımızın teşkil etmesini önemli buluyorum. Dereceye giren 8 genç arkdaşımızdan 5'inin kadın olması da takdire şayandır. Türkiye, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıbından kurtulduk, önlerindeki engelleri kaldırdıkça kadınlar daha görünür olmaya başladı. Bazı çevrelerin bu değişime ayak uyduramadığını görüyoruz. Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri teessüfle takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Belki biraz hazım problemi çekilecek ancak yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek.

"Mücadelenin en büyüğü adalet uğruna yapılandır"

Memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Adalet için, adaletin tecellisi için, aklı, kalbi hür vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız. Mücadelenin en büyüğü adalet uğruna yapılandır. Adalet neferleri olarak siz bunun kalbindesiniz. Önünüze gelecek her dosyanın içine en az 1 insanın hikayesi, istikbali ve hayalleri olduğunu unutmayın. Bugünden itibaren yüksek hassasiyetlerle yerine getireceğinize inanıyorum.

"Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık"

Adalet devlet ve toplum düzenimizin miğferidir. Memlekette huzurun baştaşı adalettir. Adaleti de mülkün temeli olarak kabul ediyoruz. Geride bıraktığımız 23 yıl boyunca en büyük yatırımları, reformları bu alanda hayata geçirdik. 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız birazdan çekeceğimiz kurayla 26 bin 803'e ulaşacak. Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık. Avrupa Konseyi raporlarına göre idari mahkemelerinde dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, İtalya'da 574 gündür. Türkiye bu aşamaya büyük bir özveriyle gelmiştir.

"Hakim ve savcılara parmak sallayanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşme endişesidir"

Hakimler, savcılar yanılgı nedir bilmeyen hakikat avcıları da değildir. Akıl bilgiden beslenmeli, vicdan önyargıları reddetmelidir. Yargının kendinin doğal mecrasında işleyişine herkesin saygı duyması gerekiyor. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan üslübun olduğu görünüyor. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşme endişesidir. Yargıya siyasallaştı ithamında bulunanlar yargı mensuplarını tartışmaların içine çekerek yargıyı kendileri siyasallaştırıyor. Hukuk devletini kurmak sadece adalet mensubunun değil, siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir. Hukukun önünde herkes eşittir. Adalet ve hukuk sadece mahkemenin kararları değil herkesin adalete sahip çıkmasıyla sağlanabilir. Genç hukukçularımızın meslek hayatları boyunca ağır yükün bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber