Kanser tedavisi gören belediye başkanı yoğun bakıma alındı

Doktorların uygun görmesi sonucu Durbay'ın tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi amacıyla gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığının belirtildiği açıklamada "Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir." denildi.

Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kolon kanser tedavisi gören Durbay'ın dün rutin kontrolleri için hastaneye gittiği dile getirildi.

