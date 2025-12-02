Bakan Kurum: Son tuğlalarımızı koyuyor, son çivilerimizi çakıyoruz

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çerçevesinde yapımı süren deprem konutlarını da gezerek basın açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada deprem konutları çalışmalarının hızla sürdüğüne dikkat çeken Bakan Kurum, "Kahramanmaraş'ımızda toplam 52 bin konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İşte bugün burada gördüğünüz gibi şu konutlarımızla, yeşil alanlarımızla, parkları, bahçeleri, sosyal donatılarıyla birlikte bir yaşam alanı milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda şehrimizin dört bir yanında iş yeri, konut ve köy evlerimizin inşaatına da aynı kararlılıkla, aynı süratle devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar da Kahramanmaraş'ta 74 bin konut ve iş yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İşte bu arkamızda gördüğümüz inşaatlarımız yaklaşık 10 ay önce başladı. 10 ay gibi kısa bir sürede burada konutlarımızı, iş yerlerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Ve konutlarımız da nasıl artık sona geldiyse bir taraftan da şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarını ihya etmeye devam ediyoruz. Şu anda bir yandan tarihi Kapalı Çarşı'mızdan Demirciler Çarşısı'na yine şehrin ticaretini artırmak adına Toptancılar Sitesi'nden Kasaplar Çarşı'mıza kadar Kahramanmaraş'ın ticari ve kültürel damarlarını yeniden canlandırırken diğer yandan da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Kahramanmaraş'ımızın gençleri için burada çok modern altyapısıyla, sosyal imkanlarıyla 17 bin 500 kişi kapasiteli modern bir stadyumu inşa ediyoruz" diye konuştu.

"11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçi çalışıyor"

Yapımı süren projeleri anlatan Bakan Kurum, "Diğer taraftan Azerbaycan Mahallesi'nde konutlardan okullara, parklardan kültür merkezlerine kadar yeni bir yaşam alanını yükselttik ve Kahramanmaraş'la hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın yeni uydu kenti olacak ki bu işleri yaparken de örnek şehirciliği 6 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi şehrin ihtiyaçlarını, demografik yapısını düşünerek örnek uydu kentler inşa etmeye çalışıyoruz. Altınova'da yaptığımız 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk bir uydu kenti de Maraş'ımıza kazandırıyoruz. Ve bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu temsil eden modern iklim dirençli ve yine çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak, geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir. Depremden etkilenen 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçi, işçi kardeşimle, mimar, mühendis arkadaşımla birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hamdolsun deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık, gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir"

Deprem bölgelerinde son tuğlaların konulduğu ifade eden Bakan Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi ortaya koymuştur ve söz verdiği gibi milletimize anahtarlarını, evlerini, iş yerlerini teslim etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu anlayışla saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir ve burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde son evlerimizi teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için. Çünkü 6 Şubat'ta verdiğimiz sözü milletimizle birlikte olmak, devletimizin gücünü, kudretini 11 ilimize sunmak suretiyle bu mücadeleyi ortaya koyduk ve artık son tuğlalarımızın konulduğu, son çivilerin çakıldığı deprem konutlarımızı bitirdik. Son dükkanlarımızın ışıklarını burada yakıyor, evlerinde huzurla güvenle oturacak milletimizin evlerini teslim ediyor ve buradaki son afetle de kardeşlerimize yuvalarını sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.