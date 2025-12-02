Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun ardından konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını eleştirdi. Atalay, "Bu ülkede yarım asırdır Komisyon'da ne işçinin ne işverenin dediği oluyor; ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor" dedi. Asgari ücretli ve emeklinin mevcut ücretlerle bir haftayı bile tamamlayamadığını belirten Atalay, asgari ücret tespitinde kira, gıda, eğitim ve ulaşım olmak üzere 4 temel kalemin esas alınması gerektiğini vurguladı.

02 Aralık 2025 15:45
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!

Asgari ücret görüşmeleri öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Atalay, "Bu ülkede emeklinin aldığı ücret ortada, asgari ücretlinin aldığı ücret ortada; bu ücretlerle bırak bir ayı, bir haftayı tamamlayamazsın. Böyle bir mağduriyet var. Asgari ücretle çalışan 9 milyona yakın insan var. Hatta zaman zaman bazı yerlerde asgari ücretin altında ücret verilen iş yerleri olduğunu duyuyoruz ve biliyoruz. Bu noktada örgütlü olunsa, sendikalı olunsa bu problemlerin büyük bir bölümünü çözme imkanı var. Çünkü sendikanın olduğu yerlerde böyle bir ücret yok. Biz 3 dönemdir TÜRK-İŞ'i temsilen masadayız. Asgari ücret iyi olduğu zaman hükümet vermiş oluyor, işveren vermiş oluyor, kötü olduğu zaman TÜRK-İŞ almamış oluyor; böyle bir tablo var" dedi.

'BİZİ 4 KALEM İLGİLENDİRİYOR'

2 aydır asgari ücret toplantılarına katılıp katılmamayı tartıştıklarını söyleyen Atalay, "Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak yahut onların sorunlarını anlatmamak gibi bir lüksümüz yok. Onlar da bu ülkenin bir parçası; tıpkı emekliler gibi, onların sorunlarını, problemlerini anlatmak, çözüm bulmak gerekiyor. TÜİK'in sepette 400'ün üzerinde kalemi var. TÜİK bu kalemin ilk 20 maddesine kirayı, gıdayı, eğitimi, ulaşımı almak mecburiyetinde. Bizi, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi bu 4 kalem ilgilendiriyor. Basit bir hesap yapmak gerekiyor; geçen sene kira ne kadardı, bu sene kaç para oldu. Temel gıda maddeleri ne kadardı ne kadar oldu? Eğitim ne kadardı ne kadar oldu? Ulaşım ne kadardı ne kadar oldu? Bu rakamları topladığın zaman, geçen seneden kaybı koyduğun zaman asgari ücretlinin kriterlerinin bu olması gerekiyor; biz olaya böyle bakıyoruz" diye konuştu.

'YAZI GELMEDEN KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK'

Atalay, "Bu ülkede yarım asırdır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ne işçinin dediği oluyor ne işverenin dediği oluyor; ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor. Bu dün de öyleydi bugün de öyle; ama bunun son bulması gerekiyor. Burada bize hükümetin yetkilileri ve Bakan Bey şunu ifade ediyor, 'Biz asgari ücrete karışmıyoruz, siz işverenlerle beraber yapıyorsunuz.' Tamam biz işverenlerle birlikte yapıyoruz; siz karar veriyorsunuz ve verdiğiniz karar geçerli oluyor; böyle bir tablo var. Bununla ilgili Sayın Bakanın ifadesi şu; bu komisyonun değiştirileceğiyle ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını söylediler. Öyle bir yazıyı yazsınlar; bir kararname mi çıkacak, resmi yazı mı yazılacak, yazdıktan sonra biz beraber bir daha arkadaşlarla Başkanlar Kurulu'nun büyük bölümü ve yönetim bir daha konuşacağız. Zaman zaman toplumun bir kesimi, 'Komisyona katılmıyor musunuz, iyi yapıyorsunuz' diyor, bir kesimi de 'Oraya katılın.' Ama biz hala aynı noktadayız, ben aynı noktadayım. Bir kararname, resmi bir yazı belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

