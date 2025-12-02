Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Ancak Perşembe öğleden sonra güneybatıdan yeni bir yağışlı sistemin başlayacağını bildirdi. Yağışların, Cuma günü Ege ve Akdeniz'i, Pazar günü ise tüm yurdu etkilemesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 15:58, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 16:00
Yazdır
Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek
Yurt genelinde bu hafta yağışlı ve bulutlu hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebileceğini söyledi.

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Macit, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını vurgulayan Macit, "Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Macit, İstanbul ve Ankara'da özellikle hafta sonu sağanak beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 13 ila 14, Ankara'da 12 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini aktaran Macit, sıcaklığın 15 ila 16 derece olacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber