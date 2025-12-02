TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 6 yıl sonra ilk kez başekonomist atandı.

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, geçtiğimiz ay TCMB'ye danışman olarak atanan eski JPMorgan Chase & Co ekonomisti Murat Taşçı, TCMB'de başekonomist olarak göreve getirildi.

Taşçı böylece 2019'da merkez bankasından ayrılan Hakan Kara'nın ardından atanan ilk başekonomist oldu.

Murat Taşçı kimdir?

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Taşçı, ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını ekonomi alanında tamamladı.

Kariyerine 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl boyunca görev yaptı.

Taşçı, Fed sonrası yaklaşık 3 yıl JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak görev aldı.