Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2025 yılı emeklilik raporunu yayımladı. Rapora göre, üye ülkelerde normal emeklilik yaşı ortalama olarak erkeklerde 64,7, kadınlarda ise 63,9 yıl iken, Türkiye 52 yaş ortalaması ile kamu ve özel sektörde en düşük normal emeklilik yaşına sahip ülke oldu. Türkiye'yi 62 yaş ile Yunanistan, Lüksemburg ve Slovenya takip etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 16:20, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 16:25
Yazdır
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2025 yılı emeklilik raporuna göre, üye ülkelerde ortalama normal emeklilik yaşı 2024 yılında erkekler için 64,7 yıl, kadınlar için 63,9 yıl oldu. Raporda Türkiye'de ortalama emeklilik yaşı kamu ve özel sektörde 52 olarak gösterildi.

Özel sektörde Türkiye'den sonra en düşük normal emeklilik yaşı Yunanistan, Lüksemburg ve Slovenya'da 62, Güney Kore, İtalya'da 63 olarak uygulanıyor. En yüksek emeklilik yaşı ise Avustralya, Danimarka, İsrail, Hollanda ve Norveç'te 67.

ORTALAMA EMEKLİLİK YAŞI ERKEKLERDE 1,7 YIL, KADINLARDA 2 YIL ARTACAK

Mevcut mevzuata göre, OECD üyesi ülkelerde çalışma hayatına 2024 yılında başlayanların ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 1,7 yıl artarak 66,4 yaşa, kadınlarda ise 2 yıl artarak 65,9 yaşa çıkacak.

BAZI ÜLKELERDE EMEKLİLİK YAŞI YAŞAM BEKLENTİSİNE ENDEKSLENDİ

Çekya ve Slovenya yasal emeklilik yaşlarını iki yıl artırdı. Çekya'da emeklilik yaşı yılda 2 ay artarak 2030 yılında 65'e çıkacak. 2024 yılında kabul edilen yasayla 2030 yılından sonra ise yılda 1 ay artarak 2056 yılında 67'ye çıkacak.

Slovenya, en az 15 yıl sigortalılığı bulunanlar için daha önce 65 olan emeklilik yaşını 67'ye çıkarttı. Çalışma süresi 40 yıl olanların emeklilik yaşını ise 60'tan 62'ye yükseltti.

OECD üyesi bazı ülkelerde emeklilik yaşı yaşam beklentisine endekslendi. Yaşam beklentisine bağlı olarak emeklilik yaşı İtalya, Hollanda ve İsveç'te 70'e, Estonya'da 71'e çıkacak. Danimarka'da emeklilik yaşı ile yaşam beklentisi arasındaki birebir bağlantıyla emeklilik yaşının 2040 yılında 70'e çıkması öngörülüyor.

Finlandiya, Portekiz ve Slovakya'nın da aralarında bulunduğu sekiz ülke emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağladı.

Norveç ise emeklilik yaşını yaşam beklentisindeki artışın üçte ikisi kadar artırmayı planlıyor.

ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK

Çalışma hayatına 22 yaşında başlayan erkekler için normal emeklilik yaşı OECD ülkelerinin yarısından fazlasında artacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye'de her ne kadar şu an fiilen normal emeklilik yaşı 52 olarak görünse de önce kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, 2048 yılından itibaren de kadın ve erkeklerde 65'e çıkacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber