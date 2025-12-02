OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2025 yılı emeklilik raporuna göre, üye ülkelerde ortalama normal emeklilik yaşı 2024 yılında erkekler için 64,7 yıl, kadınlar için 63,9 yıl oldu. Raporda Türkiye'de ortalama emeklilik yaşı kamu ve özel sektörde 52 olarak gösterildi.

Özel sektörde Türkiye'den sonra en düşük normal emeklilik yaşı Yunanistan, Lüksemburg ve Slovenya'da 62, Güney Kore, İtalya'da 63 olarak uygulanıyor. En yüksek emeklilik yaşı ise Avustralya, Danimarka, İsrail, Hollanda ve Norveç'te 67.

ORTALAMA EMEKLİLİK YAŞI ERKEKLERDE 1,7 YIL, KADINLARDA 2 YIL ARTACAK



Mevcut mevzuata göre, OECD üyesi ülkelerde çalışma hayatına 2024 yılında başlayanların ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 1,7 yıl artarak 66,4 yaşa, kadınlarda ise 2 yıl artarak 65,9 yaşa çıkacak.

BAZI ÜLKELERDE EMEKLİLİK YAŞI YAŞAM BEKLENTİSİNE ENDEKSLENDİ



Çekya ve Slovenya yasal emeklilik yaşlarını iki yıl artırdı. Çekya'da emeklilik yaşı yılda 2 ay artarak 2030 yılında 65'e çıkacak. 2024 yılında kabul edilen yasayla 2030 yılından sonra ise yılda 1 ay artarak 2056 yılında 67'ye çıkacak.

Slovenya, en az 15 yıl sigortalılığı bulunanlar için daha önce 65 olan emeklilik yaşını 67'ye çıkarttı. Çalışma süresi 40 yıl olanların emeklilik yaşını ise 60'tan 62'ye yükseltti.

OECD üyesi bazı ülkelerde emeklilik yaşı yaşam beklentisine endekslendi. Yaşam beklentisine bağlı olarak emeklilik yaşı İtalya, Hollanda ve İsveç'te 70'e, Estonya'da 71'e çıkacak. Danimarka'da emeklilik yaşı ile yaşam beklentisi arasındaki birebir bağlantıyla emeklilik yaşının 2040 yılında 70'e çıkması öngörülüyor.

Finlandiya, Portekiz ve Slovakya'nın da aralarında bulunduğu sekiz ülke emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağladı.

Norveç ise emeklilik yaşını yaşam beklentisindeki artışın üçte ikisi kadar artırmayı planlıyor.

ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK



Çalışma hayatına 22 yaşında başlayan erkekler için normal emeklilik yaşı OECD ülkelerinin yarısından fazlasında artacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye'de her ne kadar şu an fiilen normal emeklilik yaşı 52 olarak görünse de önce kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, 2048 yılından itibaren de kadın ve erkeklerde 65'e çıkacak.