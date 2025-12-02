Tırın çarptığı motosikletteki anne ve bebeği öldü

T.B. idaresindeki tır, Antakya-İskenderun kara yolu Dericiler Kavşağı mevkiinde, Suriye uyruklu Ahmet Elhuseyin'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikletteki aile yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne Menar Elhüseyin (24) ile 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan baba Ahmet Elhuseyin diğer çocukları R.E. ve Ş.E, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü T.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.