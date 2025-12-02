Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre Iğdır, 1 Aralık'ta yeniden Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili oldu ve 26 Kasım'da 443 AQI skoruna ulaştı. Uzmanlar, bu yüksek kirlilik seviyelerine uzun süre maruz kalmanın astım, kanser, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına ve çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açtığı konusunda uyarıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporu, Iğdır'da son yıllardaki her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğunu aktardı.
Hava Kirliliği Erken Ölüm Sebebi: Her Üç Ölümden Biri İlişkili
Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları
dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. Temiz Hava Hakkı
Platformu (THHP) raporuna göre, Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden
birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor.
Yüksek kirliliğe maruz kalmanın özellikle çocuklarda bilimle alakalı gelişimi
bozabildiği ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ifade ediliyor.
Iğdır'daki Kirliliğin Temel Nedenleri
Iğdır'daki hava kirliliğinin temel nedenleri birden fazla faktöre dayanıyor:
Coğrafi Konum: Kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması.
Yakıt Kullanımı: Kalitesiz kömür kullanımı ve doğal gaz kullanımının az olması.
Şehirleşme: Aşırı betonlaşma, plansız şehirleşme ve yıllardır bitmeyen alt
yapı çalışmaları.
Diğer Faktörler: Şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi ve genel çevre kirliliği.
Nükleer Risk ve Solunum Hastalıkları Endişesi
Kentte yalnızca hava kirliliği değil, Ermenistan sınırında yer alan Metsamor
Nükleer Santralı nedeniyle radyasyon riski de bulunuyor. Bu durumun, bölgede
kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının yaygın görülmesine
katkı sunduğu belirtiliyor.
Vatandaşlardan Yetkililere Acil Çözüm Çağrısı
Hava kirliliği için yeterli önlem alınmadığına değinen Iğdırlı vatandaşlar
yetkililere çağrıda bulundu.
Allahverdi Kum, Iğdır'ın etrafı dağlarla çevrili çukurda bir il olması nedeniyle
kirliliğin arttığını belirterek, "Özellikle akşamları Iğdır'ın sokak lambaları
kirlilikten gözükmez... Astım hastaları en büyük sıkıntısını çekenler,"
dedi.
Mehmet Emin Öner ise sürekli maske ile dışarıya çıktığını ifade ederek, alt yapı çalışmaları sırasında toz çıkmaması için sulama yapılmasını önerdi ve yetkilileri göreve davet etti: "Herkes görevine dikkat etsin. Onlar da bizim gibi bu havayı soluyor."