Putin'den Avrupa'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ama savaşa da hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'deki gerilimi artıracak önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Putin, "Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız" ifadelerini kullandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 18:53, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 18:53
"Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız" diyen Putin, "Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar" ifadelerini kullandı.
Putin, Türkiye yakınındaki tankerlere yönelik saldırıların korsanlık faaliyeti olduğunu belirtti.
Ukrayna tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları artıracaklarını söyleyen Putin, "Ukrayna'ya yardım eden ülkelere ait tankerlere yönelik adımlar atacağız." dedi.
Putin, Ukrayna'nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.