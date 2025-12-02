Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, gelecek yıl Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2026'da Pakistan'ın 3 deniz, 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 19:04, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 19:04
Türkiye, gelecek yıl Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak

Bakan Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. Bayraktar ayrıca Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalandı.

Bayraktar, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasındaki enerji ve maden alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye-Pakistan işbirliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Bakan Bayraktar, bu yıl Pakistan'a birçok ziyaret gerçekleştirildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Pakistan'a birkaç ay içerisinde aslında üçüncü ziyaretimiz. Şubatta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti olmuştu. O ziyaretin ardından buraya geldik ve önemli bir maden konferansına iştirak etmiştik. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında özellikle son yıllarda geliştirdiğimiz kabiliyetlerle, Pakistan'ın hem denizlerinde hem de karalarında aramayla alakalı çalışmalara başladık. Bugün itibarıyla da bu çalışmalarımızın ilk neticesi olarak 3 tane deniz sahasında 2 tane de kara sahasında, ortaklıklar yoluyla Türkiye Petrolleri bu lisanslara sahip oluyor. Bunların birisinde deniz sahalarında operatör olarak biz çalışacağız. Sismik araştırma gemilerimiz çok yakın bir zamanda inşallah 2026 içerisinde burada olacaklar. Buradaki çalışmalardan fevkalade ümitliyiz. İnşallah özellikle bu çalışmalarımız netice verecek ve hakikaten Türkiye-Pakistan işbirliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza atacağız. Hedefimiz 2026'da bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik, bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz."

- Türkiye, Pakistan'da madencilik faaliyetlerine başlayacak

Türkiye-Pakistan işbirliğinin ilk adımını petrol ve doğal gaz çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bayraktar, madencilik alanında da önemli kararlar alındığını aktardı.

Bakan Bayraktar, Pakistan'ın maden çeşitliliği ve zenginliği açısından önemli bir ülke olduğunu ve güçlü potansiyeli bulunduğunu dile getirerek, "Biz de gerek Afrika'da gerek Orta Asya'da yaptığımız faaliyetlere benzer şekilde burada da maden alanında devlet şirketlerimiz başta olmak üzere yine ortaklıklar vesilesiyle önümüzdeki süreçte önemli çalışmalara imza atacağız. Bununla ilgili kararlarımızı bugün aldık. Hızlı bir şekilde milli maden şirketlerimiz MTAIC ve Eti Maden ile beraber Pakistan'da daha aktif olarak madencilik alanında da faaliyetlerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye-Pakistan ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi noktasında, biz enerji ve madeni çok önemli bir alan olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için bu alandaki somut işbirlikleri önem arz ediyor. Özellikle Pakistan ve Türkiye iki önemli enerji ithalatçısı, petrol ürünleri ve aynı zamanda LNG ithalatçısı. Türkiye ile Pakistan'ın ortak satın alma ve bu anlamda buradan bir sinerji oluşturmayla alakalı projemiz de gündemimizde. Bunları hayata geçirdiğimizde ortaya konulan 5 milyar dolarlık hedefe ulaşabileceğiz ve belki bunun üzerine de çıkabileceğiz. Pakistan, çok büyük potansiyeli olan bizim gönül bağımızın olduğu, karşılıklı çok iyi ilişkilerimizin olduğu önemli bir ülke. Burada çok önemli görüşmelerimiz oldu. Çok güzel bir misafirperverlikle en üst düzeyde karşılandık ve ağırlandık. Dolayısıyla inşallah Pakistan'a bundan sonra daha sık gelmeye devam edeceğiz."

