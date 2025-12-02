Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
40 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

40 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Çeker (58), 40 yıl önce mezun olduğu okula yönetici olarak atanmasının ardından okulun günlük yaşantısını, başarılarını ve öğretmen-öğrenci hatıralarını bir günlükte toplamaya başladı. Çeker, 'Denemeler', 'Gurbet Kuşları' ve 'Yoksa Rüya Mı?' isimli üç kitabından esinlenerek, notlar almaya başladığını ve bu anlamlı hobisini emekli olana kadar sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 19:58, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 20:02
Yaklaşık 1,5 sene önce müdür olarak döndüğü okulda, gençlik yıllarının izlerini taşıyan koridorlarda bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Çeker, okulun yöneticisi olmaktan büyük gurur duyduğunu kaydetti. 2014 yılında 'Yılın Öğretmeni' seçilen, öğrencilerini evladı gibi gördüğünü dile getiren Çeker, 28 yıllık meslek hayatı boyunca okumayı her zaman bir erdem olarak gördüğünü vurguladı.

Çeker, öğrencilerin başarıları, öğretmenlerin sosyal faaliyetleri, veli görüşleri, taşımalı eğitim kapsamında alınan kararlar ve yarışmalarda elde edilen dereceler başta olmak üzere okulda yaşanan tüm önemli olayları ve gelişmeleri not defterinde bir araya getirdiğini kaydetti.

Yazmaktan ve okumaktan büyük keyif aldığını aktaran Çeker, 40 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "1985-1986 eğitim öğretim yılında mezun olduğum okula yönetici olarak atanmanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Koridorlarında koştuğum, sınıflarında eğitim gördüğüm, atölyesinde eğeleme yaptığım okula şu anda yönetici olarak gelmek çok farklı duygu" şeklinde konuştu.

Anı defteri tutmanın önemli olduğunu ve günlük tutmaya başladığını aktaran Çeker, "Yazmış olduğum kitaplardan esinlenerek bir anı defteri tutmanın çok önemli olduğunu düşünerek, günlük tutmaya başladım. Çocuklarımızın yapmış olduğu sosyal faaliyetler, öğrenci-öğretmen ilişkileri, velilerin öğrenci hakkındaki görüşleri, taşımalı eğitim sisteminde yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı alınan bir takım kararlar, ayrıca okulumuzun yarışmalardan elde ettiği başarılar, öğretmenlerimizin yapmış olduğu sosyal faaliyetler, bunların hepsini bir günlükte topluyorum" ifadelerini kullandı.

Çeyrek asrı aşkın süredir eğitim camiasında görev yapan Çeker, eğitim hayatı boyunca günlük tutmaya devam edeceğini, ifade ederek, "28 yıllık meslek hayatım boyunca her zaman okumayı bir erdem olarak bildim ve bundan sonra da tutmuş olduğum günlüğü eğitim hayatı boyunca devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.

