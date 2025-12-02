Papa ziyaret etti, sit alanındaki arsalar değerlendi

İznik Gölü yürüyüş yoluna sadece 10 metre mesafedeki parsel, tarihi 2 bin 200 yıllık sur duvarlarıyla çevrili olmasıyla dikkat çekiyor. Hobi bahçesi bile yapılamayacak arsanın dönümü 7,5 milyon lirayı buluyor.

Gayrimenkul Danışmanı Alper Tuzcu, "Burada gördüğünüz arsa 720 metrekare. Etrafı surlarla çevrili Osmanlı, Bizans, Selçuklu ve Roma dönemine ait ve bu arsa sit alanı içerisinde herhangi bir yapılaşma izni yoktur. Hobi bahçesi olarak bile kullanılabilceğini düşünmüyorum bunları tabii İznik Belediyesine sormamız gerekiyor bu arsanın koleksiyon değerini olduğunu düşünüyorum. Papa'nın İznik ziyareti sonrasında gayrimenkullerde daha önce görülmemiş etkiler olmaya başladı. Bundan önce İznik zaten değerliydi ve daha da değerli olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Arsanın, sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle yapılaşmaya kapalı olduğu belirtildi.