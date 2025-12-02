Bakan Göktaş: 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamladık

Bakan Göktaş, Memur-Sen tarafından sendika genel merkezinde düzenlenen "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in, her zaman toplumsal dayanışmayı büyüten, emeğin hakkını savunan ve sosyal politikalara yön veren önemli paydaşlarından birisi olduğunu söyledi.

Yarın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatan Bakan Göktaş, 3 Aralık'ın engelli haklarına yönelik farkındalığın güçlenmesine ve kapsayıcı politikaların daha geniş kesimlere ulaşmasına vesile olmasını temenni etti.

Göktaş, ailenin, sevginin, dayanışmanın, merhametin ve güven duygusunun kök saldığı ilk yer olduğunu vurgularken, bireyin hayata tutunduğu, değer bulduğu, kimlik kazandığı en güçlü bağın aile olduğuna işaret etti.

Bakan Göktaş, "Bu nedenle aileyi güçlendirmek sosyal bir tercih olmanın ötesinde geleceğimizi koruyan stratejik bir adımdır. Çünkü engelli bir bireyin hayatına değer katan en önemli güç, ailedir. Ailenin sevgisi, sabrı ve desteği engelli evlatlarımızın ve kardeşlerimizin hayatında çoğu zaman en önemli dönüştürücü güçtür." diye konuştu.

Devlet olarak bu nedenle sosyal politika yaklaşımlarının merkezine aileyi yerleştirdiklerini ifade eden Göktaş, bu kapsamda, engelli vatandaşların eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan bakım desteklerine kadar her alanda desteklenmesini önceleyen politikalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Göktaş, "Hiç şüphesiz, engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların temelinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon bulunuyor. Bu vizyon doğrultusunda 2026-2028 dönemini kapsayan 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamladık. Eylem Planı'mızı, çok yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Göktaş, engelli istihdamında, fırsat eşitliğini güçlendiren, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sistemi uygulamaya koyduklarını belirtti.

- "Engelli bireylerin dijital ortamlarda kamu hizmetlerine eşit ve etkin erişimi güvence altına alındı"

Bugün hak temelli yaklaşımın, kurumsal bir kültür haline dönüştüğünü vurgulayan Göktaş, yatılı ve gündüzlü bakım ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylerin sadece temel ihtiyaçlarını karşılamadıklarını, aynı zamanda eğitim, mesleki gelişim ve sosyal hayata katılım imkanlarını da her geçen gün genişlettiklerini dile getirdi.

Göktaş, evde bakım destekleriyle engelli bireylerin kendi sosyal çevresinde, ailesiyle birlikte daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağladıklarını söyledi.

Erişilebilirliğin artık kurumları için zorunlu bir standart haline geldiğini anımsatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl yayımlanan 2 önemli Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile erişilebilirliği ülke gündeminin merkezine taşıdık. Bunlardan ilki, 16 Mayıs'ın Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan edilmesidir. Bu karar, erişilebilirliğin hayatın olağan bir parçası haline gelmesine ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. İkinci genelge ise internet siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliğine ilişkindir. Bu düzenlemeyle de kamu kurumlarının sunduğu tüm dijital hizmetlerde erişilebilirlik artık zorunlu hale geldi. Böylece, engelli bireylerin dijital ortamlarda kamu hizmetlerine eşit ve etkin erişimi güvence altına alındı. Bir başka kritik adım, gelişimsel riski veya engeli olan 0-8 yaş arası çocuklarımız için başlattığımız 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'dir. Bu sistemle desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğa erken dönemde ulaşarak bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerini tek bir noktadan sunuyoruz."

Göktaş, ailelerle birlikte çocuğun gelişimini güçlendiren bütüncül bir yaklaşımı ortaya koyduklarını söyledi.

Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri'ni kurduklarını dile getiren Göktaş, "Amacımız bu modeli, Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırarak çocukları aileler ile güçlendirmektir. Diğer yandan geçen yıl başlattığımız 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek oluyoruz. Bu süreçte 18 ilimizde 3 bin 789 aileye bireysel danışmanlık hizmeti vererek ailelerin yanında, her adımında oluyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle ilan ettikleri 2025 Aile Yılı'nın aile kurumunu tüm yönleriyle ele aldıkları, riskleri ve fırsatları birlikte değerlendirdikleri önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayata eşit ve tam katılımının da bu sürecin merkezinde yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Çünkü hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir toplum inşa etmek, güçlü aile ve güçlü Türkiye vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Biraz önce açıklanan çalıştay sonuç bildirgesi, engelli politikalarımızı daha ileri taşıma yolunda bizler için değerli bir yol haritası olacak önemli bir kaynaktır. Bakanlık olarak, bildirgede yer alan önerileri büyük bir titizlikle değerlendireceğimizi özellikle ifade etmek isterim, sadece değerlendirmekle kalmayacağız bunları politikalarımıza hayata geçirmek adına da önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, engelli bireylerin üretken ve etkin birer özne olarak hayatın her alanına etkin katılımı yönünde adımlar atmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin yüzündeki tebessüm, ailelerin huzuru, güveni ve mutluluğunun en büyük motivasyon kaynakları olduğunu aktaran Göktaş, "Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla işbirliğini çok kıymetli görüyoruz. Hiç kimsenin geride kalmadığı, engellerin birlikte aşıldığı bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çalıştay, 8 başlıkta çok taraflı katılımla gerçekleşti"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin hak ve onur mücadelesine dikkati çektiklerini ve bu günün toplumsal farkındalığın artmasına ve zihinlerdeki engellerin aşılmasına vesile olmasını diledi.

Yalçın, çalıştay kapsamında 8 başlıkta çok taraflı katılımla, çalışma gerçekleştirildiğini ve önemli bir raporun ortaya çıktığını söyledi.

Memur-Sen olarak engelli vatandaşların, kamudaki engelli çalışma arkadaşlarının sorunlarının çözülebilmesi için kurumların erişebilir olması için çalışmalar yaptıklarını anımsatan Yalçın, "Engellilerin kamuya atanırken genel hükümlerin dışında tutularak bağımsız merkezi sınavla atama yapılması önerimiz ve fikrimiz bu konuda karşılık buldu. Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi engelli olan personele tayin kolaylığı, mesai saatlerinde saatlik izin verilmesini, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulması talebimizi sonuca ulaştırdık." diye konuştu.

Yalçın, Memur-Sen olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme'de sundukları teklifleri anımsatarak, şunları kaydetti:

"Engelli çocuğu olan memura mazeret izni verilmesini, engellilerin yıpranmaları dikkate alınarak 120 gün fiili hizmet bandında zam tanımlanması, mali haklarda geçim sıkıntısı ve zorunlu giderler gözetilerek ilave ödeme yapılmasını, emekli aylıklarının hesaplanmasında özel bir yöntem belirlenmesini, Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenleme yapılmasını ve medikal desteklerin maliyet hesabına takılmamasını talep ettik."

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çitil, çalıştayın sonuçlarına dair bilgi verdi.

Çitil, çalıştay kapsamında 8 masa oluşturduklarını belirterek, bu masalarda görme, işitme ve konuşma, otizm, çoklu engellilik, nadir hastalıklar, ruh sağlığı ve duygusal iyilik hali ile genel sorunlar kapsamında evlilik ve aile kurma konularının ele alındığını söyledi.

Engelli Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez de verimli bir çalıştay geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Göktaş'a çalıştayın raporunu takdim etti.