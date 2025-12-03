3 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Buhara)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenecek Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/16.30)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Güngören'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(İstanbul/12.00/19.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık'ta düzenlenecek Engelsiz Mobil Uygulama Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
- Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.30)
- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.
(TBMM/09.30/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya LNG Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Mısır Ticaret Danışma Toplantıları"na iştirak edecek.
(Kahire)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı Lansmanı"na katılacak.
(Ankara/14.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Dışişleri Bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya iştirak edecek.
(Brüksel)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla down sendromlu sporcularla basketbol gösteri maçı yapacak. Maçta, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alacak.
(Ankara/17.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabakalarına devam edilecek. Karacabey Belediyespor-Kocaelispor, ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor, İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe, Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK, Muğlaspor-Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor-İmaj Alt Yapı Vanspor FK maçları oynanacak.
(Bursa/13.00/İstanbul/13.30/13.30/15.30/18.00/Sivas/Kahramanmaraş/Muğla/13.30/Trabzon/20.30)
3- Basketbol 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip edecek.
(Ankara/19.00)
4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor, Polonya'nın LKS Commercecon takımını konuk edecek.
(Ankara/18.00)
5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında, Galatasaray Daikin, Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek, Türk Hava Yolları İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/19.30/Menorca/22.00)
6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasından, Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor karşılaşması oynanacak.
(Bursa/15.00)