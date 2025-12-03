Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
3 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

3 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 00:08
3 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Buhara)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenecek Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Güngören'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/12.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık'ta düzenlenecek Engelsiz Mobil Uygulama Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

- Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.30)

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/09.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya LNG Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Mısır Ticaret Danışma Toplantıları"na iştirak edecek.

(Kahire)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı Lansmanı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya iştirak edecek.

(Brüksel)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla down sendromlu sporcularla basketbol gösteri maçı yapacak. Maçta, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alacak.

(Ankara/17.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabakalarına devam edilecek. Karacabey Belediyespor-Kocaelispor, ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor, İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe, Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK, Muğlaspor-Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor-İmaj Alt Yapı Vanspor FK maçları oynanacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/13.30/13.30/15.30/18.00/Sivas/Kahramanmaraş/Muğla/13.30/Trabzon/20.30)

3- Basketbol 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip edecek.

(Ankara/19.00)

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor, Polonya'nın LKS Commercecon takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında, Galatasaray Daikin, Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek, Türk Hava Yolları İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.30/Menorca/22.00)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasından, Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor karşılaşması oynanacak.

(Bursa/15.00)

