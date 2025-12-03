Bakanlıktan yeni eylem planı: Karısını dövene 'nezaket' öğretilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına şiddetle mücadelede yepyeni bir adım atarak, şiddet uygulayan bireylere yönelik psikososyal müdahale modeli oluşturduğunu açıkladı. Yeni eylem planına göre, şiddet uygulayanlara; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık gibi konularda tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları uygulanacak. Programı tamamlayan bireyler, sağlıklı hayat becerilerini desteklemek amacıyla nezaket, duygusal okuryazarlık, empati ve aile içi iletişim gibi konularda atölyelere alınacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 07:50, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 07:58
EĞİTİM PLANLARI HAZIRLANACAK
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni eylem planına göre, kadınlara şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modeli oluşturulacak. Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlanacak.
Psikososyal müdahale programını tamamlayan bireylerin sağlıklı hayat becerilerini desteklemek amacıyla iletişim becerileri, nezaket, duygusal okuryazarlık, problem çözme, empati, aile içi iletişim ve sorumluluk, ebeveynlik gibi konularda atölyeler düzenlenecek. Şiddet uygulayanlara yönelik takip prosedürü oluşturulacak.