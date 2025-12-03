MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Bakanlıktan yeni eylem planı: Karısını dövene 'nezaket' öğretilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına şiddetle mücadelede yepyeni bir adım atarak, şiddet uygulayan bireylere yönelik psikososyal müdahale modeli oluşturduğunu açıkladı. Yeni eylem planına göre, şiddet uygulayanlara; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık gibi konularda tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları uygulanacak. Programı tamamlayan bireyler, sağlıklı hayat becerilerini desteklemek amacıyla nezaket, duygusal okuryazarlık, empati ve aile içi iletişim gibi konularda atölyelere alınacak.

03 Aralık 2025 07:50
Kadına şiddet uygulayanlarla mücadelede sert tedbirler geliyor. Buna göre şiddet uygulayanlar tedavi edilecek, psikososyal müdahalede bulunulacak, davranış değişikliği için rehabilitasyon uygulanacak.

EĞİTİM PLANLARI HAZIRLANACAK

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni eylem planına göre, kadınlara şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modeli oluşturulacak. Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlanacak.

Psikososyal müdahale programını tamamlayan bireylerin sağlıklı hayat becerilerini desteklemek amacıyla iletişim becerileri, nezaket, duygusal okuryazarlık, problem çözme, empati, aile içi iletişim ve sorumluluk, ebeveynlik gibi konularda atölyeler düzenlenecek. Şiddet uygulayanlara yönelik takip prosedürü oluşturulacak.

