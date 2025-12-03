Meteoroloji duyurdu: Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 07:58, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 07:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.