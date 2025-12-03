Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile polislik eğitimini başarıyla tamamlayamayan bazı öğrencilere de polis memuru olma imkanı getirildi. Düzenlemeye göre, İç Güvenlik Fakültesi'nin (İGF) 1. ve 2. sınıfını tamamlamasına rağmen lisans eğitimini süresinde bitiremeyen adaylar ile Polis Meslek Yüksekokulu'ndan İGF'ye dikey geçiş yapan ancak hazırlık veya üç yıllık lisans aşamasında başarısız olan öğrenciler, sınavla Emniyet kadrolarına başvurabilecek.
İGF'DE BAŞARISIZ OLANLAR
Yeni yönetmeliğe göre, Polis Akademisi bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören ve eğitimini başarıyla bitirenlerin yanı sıra İç Güvenlik Fakültesi'nin (İGF) 1. ve 2. sınıfını tamamlamasına rağmen lisansını süresinde bitiremeyenler de polis memurluğu sınavına başvurabilecek. Ayrıca Polis Meslek Yüksekokulu'ndan İGF'ye dikey geçiş yapan ancak hazırlık aşamasında ya da üç yıl içinde başarısız olan öğrenciler de sınavla Emniyet kadrolarına geçebilecek. Böylece, güvenlik alanında eğitim almış ancak lisans düzeyinde devam edemeyen öğrencilerin mesleğe kazandırılması hedefleniyor.Polis ve Komiser Yardımcısı Adaylarının Sınav Usulleri Yeniden Düzenlendi
MESLEĞE GİRİŞTE DİSİPLİN FİLTRESİ
Düzenleme, mesleğe girişte disiplin filtrelerini de güçlendirdi. Buna göre, İGF öğrencilerinden disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler veya eğitim kurumundan çıkarma cezası gerektiren fiiller nedeniyle hakkında soruşturma devam edenler sınava alınmayacak. Soruşturma sonucunda ceza almayan öğrenciler ise sınava başvurabilecek. Sınavın sözlü yapılması uygulaması ise korundu.
OĞUZHAN ÜRÜŞAN