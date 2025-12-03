Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı

İGF'DE BAŞARISIZ OLANLAR



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, polislik eğitimini başarıyla tamamlayanların yanı sıra eğitim sürecinde belirli aşamalarda başarısız olan adaylara da polis memuru olabilme imkanı getirildi.

Yeni yönetmeliğe göre, Polis Akademisi bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören ve eğitimini başarıyla bitirenlerin yanı sıra İç Güvenlik Fakültesi'nin (İGF) 1. ve 2. sınıfını tamamlamasına rağmen lisansını süresinde bitiremeyenler de polis memurluğu sınavına başvurabilecek. Ayrıca Polis Meslek Yüksekokulu'ndan İGF'ye dikey geçiş yapan ancak hazırlık aşamasında ya da üç yıl içinde başarısız olan öğrenciler de sınavla Emniyet kadrolarına geçebilecek. Böylece, güvenlik alanında eğitim almış ancak lisans düzeyinde devam edemeyen öğrencilerin mesleğe kazandırılması hedefleniyor.

MESLEĞE GİRİŞTE DİSİPLİN FİLTRESİ



Düzenleme, mesleğe girişte disiplin filtrelerini de güçlendirdi. Buna göre, İGF öğrencilerinden disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler veya eğitim kurumundan çıkarma cezası gerektiren fiiller nedeniyle hakkında soruşturma devam edenler sınava alınmayacak. Soruşturma sonucunda ceza almayan öğrenciler ise sınava başvurabilecek. Sınavın sözlü yapılması uygulaması ise korundu.

OĞUZHAN ÜRÜŞAN