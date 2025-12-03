AYM aday sürücü ehliyet iptalini düzenleyen hükmü iptal etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), aday sürücülerin hangi hallerde ehliyetinin iptal edileceğini yönetmeliğe bırakan Karayolları Trafik Kanunu hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Mardin 1. İdare Mahkemesi'nin başvurusu üzerine verilen kararda Yüksek Mahkeme, ehliyetin iptalinin kişinin iş ve aile düzenini etkileyen ağır bir müdahale olduğunu ve araç kullanma imkanının günümüzde "özel hayatın bir parçası haline geldiğini" vurguladı. Bu nedenle, ehliyet iptaline yol açacak temel kuralların mutlaka kanunla ve açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine hükmedildi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 08:18, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 07:52
AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMELİ
Yenişafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre; kanuna göre ilk kez ehliyet alanlar en az bir yıl "aday sürücü" sayılıyor. Bu sürede bazı ihlaller ehliyetin iptaline yol açabiliyor. Ancak iptale neden olacak davranışlar kanunda sayılmıyor, yalnızca yönetmelikle belirleniyordu.
AYM, ehliyetin iptalinin kişinin iş ve aile düzenini etkileyen ağır bir müdahale olduğunu, araç kullanma imkanının günümüzde "özel hayatın bir parçası haline geldiğini" vurguladı. Bu nedenle ehliyet iptaline ilişkin temel kuralların mutlaka kanunla ve açık şekilde düzenlenmesi gerektiğine hükmetti.
Yüksek Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için iptal kararının dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.