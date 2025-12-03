Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Ali Yalçın'dan seyyanen zam çağrısı: Hakem adaletsizliği giderilsin!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Eğitimde disiplin krizi: Ankara'da lisede utandıran görüntüler!
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Yasa dışı bahis operasyonlarında 27 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 08:51, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 08:52
Yasa dışı bahis operasyonlarında 27 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 23 ilde düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 27'sinin tutuklandığı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'yasa dışı bahis' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde, 25 ev/arsa ve 25 araç ile 428 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

