Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Ali Yalçın'dan seyyanen zam çağrısı: Hakem adaletsizliği giderilsin!
Ali Yalçın'dan seyyanen zam çağrısı: Hakem adaletsizliği giderilsin!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Eğitimde disiplin krizi: Ankara'da lisede utandıran görüntüler!
Eğitimde disiplin krizi: Ankara'da lisede utandıran görüntüler!
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tespit süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a sunduğu "5 işçi, 5 işveren, 1 hükümet" temsilcisinden oluşan yeni komisyon yapısı teklifiyle başladı. Komisyonun bu hafta toplanması beklenirken, kulislerde asgari ücrete hedef enflasyona (yaklaşık %31 - %33) göre zam yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı eklemesiyle net tutarın 30 bin TL seviyesine çıkabileceği konuşuluyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 09:30, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 09:40
Yazdır
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam süreci Aralık ayının gelmesiyle başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik toplantısı öncesinde hükümetten işçi kesiminin lehine hamle geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.

Peki asgari ücret ne kadar olacak? 5+5+1 formülü süreci nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ FORMÜL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşan öneriyi Atalay'a sundu.

TÜM KESİMLERİ MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ

Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ilk toplantısı öncesinde, komisyonun yapısı konusunda kritik temas trafiği yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz" dedi.

"Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diyen Işıkhan, işçi kesiminin katılmama kararına ilişkin olarak "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ TOPLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın komisyonun yapısına ilişkin gerçekleştirdiği temasın ardından, Türkİş Başkanlar Kurulu hükümetin sunduğu öneriyi masaya yatırdı. Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Atalay, komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini dile getirdi. Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım" dedi.

ENFLASYON ORANI KİLİT ROLDE

TÜİK tarafından bugün açıklanacak enflasyon verileri memur ve emekli maaşının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak. Asgari ücrete yıllık enflasyon oranında bir zam yapılması gündemde.

KULİSLERDE HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor.

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM

Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, öne yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları çıkıyor.

Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa bu rakamı aşacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı TÜFE verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre enflasyon yüzde 1,31 olması bekleniyor. Yıl sonunda ise ekonomistlerin yüzde 31,89 oranında enflasyon bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahmin de yüzde 31 ila yüzde 33 arasında.

TCMB'nin ve ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Asgari ücrete geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı da gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla, asgari ücretin 30 bin TL'ye çıkabileceği de belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT HESAP TABLOSU

Hesaplamalar doğrultusunda asgari ücret net-brüt hesaplaması şu şekilde:

- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL

- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL

- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL

- Yüzde 31 zamla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL,

- Yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL

- Yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber