Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam süreci Aralık ayının gelmesiyle başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik toplantısı öncesinde hükümetten işçi kesiminin lehine hamle geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.

Peki asgari ücret ne kadar olacak? 5+5+1 formülü süreci nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ FORMÜL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşan öneriyi Atalay'a sundu.

TÜM KESİMLERİ MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ

Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ilk toplantısı öncesinde, komisyonun yapısı konusunda kritik temas trafiği yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz" dedi.

"Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diyen Işıkhan, işçi kesiminin katılmama kararına ilişkin olarak "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ TOPLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın komisyonun yapısına ilişkin gerçekleştirdiği temasın ardından, Türkİş Başkanlar Kurulu hükümetin sunduğu öneriyi masaya yatırdı. Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Atalay, komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini dile getirdi. Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım" dedi.

ENFLASYON ORANI KİLİT ROLDE

TÜİK tarafından bugün açıklanacak enflasyon verileri memur ve emekli maaşının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak. Asgari ücrete yıllık enflasyon oranında bir zam yapılması gündemde.

KULİSLERDE HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor.

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM

Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, öne yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları çıkıyor.

Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa bu rakamı aşacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı TÜFE verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre enflasyon yüzde 1,31 olması bekleniyor. Yıl sonunda ise ekonomistlerin yüzde 31,89 oranında enflasyon bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahmin de yüzde 31 ila yüzde 33 arasında.

TCMB'nin ve ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Asgari ücrete geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı da gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla, asgari ücretin 30 bin TL'ye çıkabileceği de belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT HESAP TABLOSU

Hesaplamalar doğrultusunda asgari ücret net-brüt hesaplaması şu şekilde:

- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL

- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL

- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL

- Yüzde 31 zamla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL,

- Yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL

- Yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL