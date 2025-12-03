Altın güne yatay seyirle başladı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 744 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5 bin 743 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 545 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 15 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 4 bin 209 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indireceği yönündeki beklentilerin gücünü korumasına karşın kar satışlarının etkisiyle altın fiyatları bugün dar bir bantta hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri, Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların destek, 4 bin 280 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.