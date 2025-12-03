Sınırı 4 bin dolara geçiyorlarmış: 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak göçmen soktuğu tespit edilen bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda örgütün elebaşı M.E. (32) ile birlikte S.U. (30), H.A. (36) ve İ.G.'nin (39) kimlikleri deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen göçmenlerin şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödediği belirlendi. Elebaşı M.E.'nin göçmenleri ayarladığı, H.A.'nın sınır hattında karşıladığı, S.U.'nun kentte bir depoda konaklamalarını sağladığı, İ.G.'nin ise şehirler arası taşıma işini yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine Adana merkezli Şanlıurfa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da, H.A. ise Eskişehir'de kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerle birlikte depoda ve taşıma minibüslerinde 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.