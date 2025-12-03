Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ile birlikte, Aralık ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan konut ve işyerleri için kira artış tavanı da belli oldu.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 10:12, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 10:23
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 oldu.
Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre aralık ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı.
Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama
Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: Yüzde 35,91
Aralık 2025 Kira Artış Tutarı: 10.773 TL
Aralık 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 40.773 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 30.000 TL olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 10 bin 773 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 40 bin 773 TL olarak gerçekleşecek.