Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 10:36, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 10:38
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.
- En çok taze sebzeler ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|16,97
|Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
|14,27
|Paket turlar
|12,79
|Patates
|6,90
|Margarin
|6,59
|Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi)
|6,01
|Tereyağı
|5,89
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi)
|5,50
|Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri
|5,18
|Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar)
|4,63
|Taze sebzeler (patates hariç)
|-9,52
|Tavuk eti
|-8,64
|Yumurta
|-8,38
|Taze balık
|-7,07
|Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri
|-5,20
|Bebek giyim
|-4,07
|Elektrikli küçük ev aletleri
|-3,23
|Taze meyveler
|-2,91
|Makarna çeşitleri
|-2,71
|Çatal-bıçak takımı
|-1,91