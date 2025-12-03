Ali Yalçın'dan seyyanen zam çağrısı: Hakem adaletsizliği giderilsin!

Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in Kasım ayı enflasyonunu %0,87, yıllık enflasyonu ise %31,07 olarak açıklamasının ardından, yılın ikinci yarısı 5 aylık enflasyon farkının %5,91'e yükseldiğini bildirdi. Yalçın, "Kış aylarının getirdiği ek maliyetlerle birlikte enflasyon rakamları ile sahanın gerçeği arasındaki makas daha da açılmıştır" diyerek ücret politikasını eleştirdi. Kamu İşverenine seslenen Yalçın, "Kamu işvereni, enflasyonu hedeflere uyduramıyorsa, maaşları neden beklenen enflasyona uydurmaya çalışıyor?" sorusunu yöneltti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin, 2026 gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde memurlara seyyanen zam vermesi gerektiğini bildirdi.

Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladığını hatırlattı.

Bu rakamlarla yılın ikinci yarısı 5 aylık enflasyon oranının yüzde 11,21, enflasyon farkının da yüzde 5,91 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin enflasyona göre güncellenmesine bir ay kaldı. Kış aylarının getirdiği ek maliyetlerle birlikte enflasyon rakamları ile sahanın gerçeği arasındaki makas daha da açılmıştır. Çalışanlar arası uygulanan ücret rejiminden rahatsızız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, 2 yılı aşkın süredir uygulanan sıkılaşma politikalarının, kamu görevlileri ve sabit ücretlileri gerdiğini, yükü az ücret alanın üzerine bıraktığını vurgulayarak, "2023 Kasım ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı için yüzde 14 enflasyon beklenirken 2025 Kasım ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 aralığında güncellenmiştir. 'Kamu işvereni, enflasyonu hedeflere uyduramıyorsa, maaşları neden beklenen enflasyona uydurmaya çalışıyor?' sorusunun cevabı verilmelidir. Uygulanan politikalar, gelir adaletsizliğini ve çalışanlar arası ücret dengesizliğini artırmış, emekli kamu görevlilerini üzmüş, geleceğe dair kaygıları yükseltmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda çalışma barışının bozulduğunu savunan Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ve işverenin haksız, yetersiz ve tutarsız kararları, daha fazla kamu görevlilerini mağdur etmemelidir. İşveren, çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalı, 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir." ifadelerini kullandı.

