Engelli öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

Kars'ın Digor ilçesinde doğuştan elleri olmadan dünyaya gelen 28 yaşındaki Alkan, küçük yaşlarda resme ilgi duymaya başladı.

Okulda ve evde kendi imkanlarıyla çizim yapan Alkan, 6'ncı sınıftayken okuluna atanan görsel sanatlar öğretmeninin desteğiyle yeteneğini geliştirdi.

Engeline rağmen resim yapmayı hiç bırakmayan Alkan, 2015'te Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nü kazandı.

Bu süreçte birçok eser üreten ve çeşitli sergilere katılan Alkan, iki yıl önce Yüksekova'daki Kuruköy Mahallesi Ortaokuluna atanarak öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi.

Yaşam mücadelesiyle çevresindekilere örnek olan Alkan, görev yaptığı okulda öğrencilerinin resme olan ilgisini artırdı.

"Engelimin olması beni durdurmadı, tam tersine motive etti"

Alkan, AA muhabirine, resim yeteneğinin ilkokul yıllarında fark edildiğini söyledi.

Öğrencilerinin kendisi için en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Engelimin olması beni hiçbir zaman durdurmadı, tam tersine motive etti. Neler yapabileceğimi keşfettim. Sayısını bilmediğim çizim ve tablolarım var. Lise, üniversite ve sonrasında yaptığım karakalem ve yağlı boya çalışmalarım devam ediyor. Öğrencilerin çizimlerini gördükçe daha çok üretmeye yöneliyorum. Onların ilerlemesi benim en büyük motive kaynağım."

Öğrencilerden Adanur Mısrıoğlu, öğretmeninin sınıfa ilk geldiğinde bu kadar iyi resim yapabileceğini düşünmediğini belirterek, "Hocamızın çizimlerini gördükçe çok etkilendim. Önceden resim yapıyordum ama onun gelişiyle kendimi geliştirmeye başladım. Şu anda karakalem çizimleri yapıyorum." dedi.

İbrahim Sarıtaş ise resim çizimine karşı istekli olmadığını ancak öğretmeninin azmiyle motive olduğunu dile getirerek, "Hocamızdan ilham aldım ve ben de çizmeye başladım. İnsanın isteyince her şeyi başarabileceğini bize gösterdi." diye konuştu.

Öğretmenlerinin engeline rağmen derslere büyük bir özveriyle girdiğini ifade eden Menesa Diri de "Engellerin insanların önüne engel koymadığını bize gösterdi. Şu anda karakalem ve portre çiziyorum. Hocamızdan ilham alarak ben de resim öğretmeni olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.