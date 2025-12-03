24 yaşındaki üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net