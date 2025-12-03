Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı

Türkiye Kamu-Sen, 2025 yılı çalışma hayatına ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri ile kamu görevlileri ve emeklilerinin güncel beklenti ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Kamu-Sen olarak; geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılı çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerimizi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklenti ve taleplerini, çalışma hayatında ileriye dönük çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere düzenleyeceğimiz basın toplantımıza sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Ankara Şube Başkan ve Yöneticilerimizin katılımlarını önemle rica ederim.

Basın toplantımız;

8 Aralık Pazartesi
Saat: 10.30
Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi 2. Kat Ali Işıklar Konferans salonumuzda gerçekleştirilecektir.

