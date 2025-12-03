Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen, 2025 yılı çalışma hayatına ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri ile kamu görevlileri ve emeklilerinin güncel beklenti ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 12:37, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 13:58
Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye Kamu-Sen olarak; geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılı çalışma
hayatına ilişkin değerlendirmelerimizi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin
beklenti ve taleplerini, çalışma hayatında ileriye dönük çözüm önerilerimizi
kamuoyuyla paylaşmak üzere düzenleyeceğimiz basın toplantımıza sendikalarımızın
Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Ankara Şube Başkan ve Yöneticilerimizin
katılımlarını önemle rica ederim.
Basın toplantımız;
8 Aralık Pazartesi
Saat: 10.30
Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi 2. Kat Ali Işıklar Konferans salonumuzda gerçekleştirilecektir.