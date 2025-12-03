Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

DMK, Bakanlık önünde açıklama yaptı: Sesimizi duyan var mı?

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlediği basın açıklamasıyla memur ve emeklilerin artan hayat pahalılığı nedeniyle yaşadığı "sürdürülemez" ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, toplu sözleşmede belirlenen düşük artış oranlarını "sadaka zammı" olarak nitelendirirken, TÜİK verilerinin güvenilirliğini yitirdiğini ve enflasyon farkının zam değil kayıp iadesi olduğunu vurguladı. Eylemde, kamu çalışanlarının talepleri sembolik olarak "Dilek Ağacı"na asıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 12:43, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 13:25
DMK, Bakanlık önünde açıklama yaptı: Sesimizi duyan var mı?

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamu çalışanlarının ve emeklilerin biriken sorunlarına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eylem kapsamında, konfederasyonun gelenek haline getirdiği "Memurun ve Emeklinin Dilek Ağacı"na talepler asılarak sembolik bir farkındalık oluşturuldu.

Açıklamayı, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve TEÇSEN Genel Başkanı Ümit Demirel yaptı.

Basın açıklamasında, artan hayat pahalılığı nedeniyle memur ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların sürdürülemez hale geldiği vurgulandı. Demirel, çocukların beslenme çantalarının boşaldığını, gençlerin gelecek kaygısının büyüdüğünü, milyonlarca emeklinin açlık sınırı altında yaşamaya mahküm edildiğini belirterek, "Sesimizi duyan var mı?" çağrısını yineledi.

Toplu sözleşme masasında yıllardır kamu çalışanlarını temsil eden parti sendikalarının memuru yarı yolda bıraktığını ifade eden Demirel, 2026 ve 2027 yılları için belirlenen düşük artış oranlarının "sadaka zammı" niteliğinde olduğunu söyledi. TÜİK'in güvenilirliğini yitiren enflasyon verileri ile memurun maaşının eritildiğini belirten konfederasyon, enflasyon farkının zam değil, kaybın iadesi olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, seçim dönemlerinde verilen ancak 31 ay geçmesine rağmen hayata geçirilmeyen vaatler de gündeme getirildi.
. 1. dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge sözü,
. Emeklilere seyyanen zam taahhüdü,
. Sözlü sınavların kaldırılması
hatırlatılarak, "Bu sözler unutulamaz, unutturulamaz" mesajı verildi.

Demirel ayrıca, memurlar arasında yapılan merkez-taşra ayrımının kabul edilemez olduğunu belirterek, yöneticilere getirilen ek maaş artışlarının tüm kamu çalışanlarına yansıtılması gerektiğini söyledi. Konfederasyon, tüm memurlara %30 refah payı verilmesini istedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, uzun süredir çözüm bekleyen birçok yapısal sorunu da bir kez daha dile getirdi:
. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması,
. Bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesi,
. Kademeli emeklilik sisteminin kurulması,
. Banka promosyonlarının merkezi olarak belirlenmesi,
. Sözleşmeli çalışma süresinin 3+1'den 1+1'e düşürülmesi,
. Teknik kadro meslek kanununun çıkarılması,
. 10 yıl hizmeti olan memura sınıf ayrımı olmadan yeşil pasaport verilmesi,
. Kamuda engelli kotasının artırılması ve kurumların erişilebilir hale getirilmesi.

Konfederasyon, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirterek şu mesajla açıklamayı tamamladı:
"Haklarımızdan, umutlarımızdan ve çocuklarımızın geleceğinden vazgeçmeyeceğiz. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar ses olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz."

