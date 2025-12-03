Yönetmelik değişti: Kimse geçmiş sağlık dökümünü göstermeye zorlanamayacak

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kişinin açık rızasına bağlandığı hükmüne uygun olarak düzenleme yapıldı. Buna göre hiç kimse, Kanun'da belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartları ile öngörülen durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamayacak.

Yönetmeliğe göre, kişilerin sağlık verilerine Kanun'da belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartları ile sınırlı olmak üzere ancak kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından herhangi bir süre sınırı olmaksızın erişilebilecek.

Hastanın yatışının yapıldığı sağlık hizmet sunucusunda görev yapan hekimler tarafından hasta taburcu olana kadar sağlık verilerine Kanun'da belirtilen şartlarda erişilebilecek.

e-Nabız hesabı üzerinden kişilerin sağlık verilerine, kendi güvenlik ayarları çerçevesinde erişim sağlanacak.

İlgili kişiler, güvenlik ayarları ve sonuçları konusunda ayrıntılı şekilde bilgilendirilecek.

Güvenlik ayarları ve geçmiş sağlık verilerinin görüntülenememesi nedeniyle sağlık hizmeti sunumunda meydana gelebilecek aksaklık ve zararlardan Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacak.

Sunulan güvenlik tercihlerindeki durumlarda sağlık verilerine erişilmesini istemeyen kişilerin geçmiş sağlık verilerine, kişinin telefon numarasına gönderilecek kodun hekimle paylaşılması halinde erişilebilecek.

Kişiler, e-Nabız güvenlik ayarlarını bu doğrultuda gerçekleştirmiş olsalar dahi tutukluluk ve hükümlülük gibi haller nedeniyle gönderilecek koda ulaşamayacakları durumlarda herhangi bir güvenlik ayarı kontrolü yapılmayacak ve kişinin sağlık verilerine Kanun'da belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartları ile sınırlı olmak kaydıyla aile hekimi ve muayene olduğu tüm hekimler erişim sağlayabilecek.

Bu hallerin ortadan kalkması durumunda kişi yeniden güvenlik ayarları tercihinde bulunabilecek.

Yönetmelikte "Bakanlık birimlerinin verilere erişimi" ile ilgili bölümünde de değişikliğe gidildi.

Birim amirinin talebi üzerine Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen kullanıcılar bu yetkiyi, Kanun'da belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarıyla, sınırlı olmak üzere kişisel veri koruma mevzuatı ilkelerine uygun olarak kullanabilecek.

Yönetmelikte "çocukların sağlık verilerine erişim" ile ilgili bölümünde de düzenleme yapıldı.

Boşanma davası devam ederken velayet hakkı tedbiren üzerine bırakılan taraf, çocuğun sağlık verilerine erişebilecek. Boşanmanın gerçekleşmesi durumunda velayet hakkı üzerine bırakılan taraf çocuğun sağlık verilerine erişebilecek.

Velayet hakkı üzerinde bırakılmayan anne veya babanın çocuğuyla ilgili sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne başvurması halinde bu başvuru değerlendirilecek. Olumlu sonuçlanması halinde, velayet hakkı üzerinde bırakılan tarafa veya çocuğa ilişkin lokasyon, adres veya iletişim bilgileri gibi verilerden arındırılmış olan ve yalnızca çocuğun sağlığına ilişkin çıkarımlar yapılabilecek veriler talep sahibi anne veya babayla paylaşılabilecek.

Yönetmelikte ayrıca, vefat eden kimsenin sağlık verilerinin saklanma süresi 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı.