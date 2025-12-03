Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?

İş dünyası temsilcileri, kasım ayı enflasyonunun, gelecek dönemde tek haneli rakamlara ulaşma hedefini güçlendirdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 14:54, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 15:22
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyon verilerindeki iyileşmeye işaret eden Ardıç, "Kasımda enflasyonun yüzde 0,87 ile beklentilerin altında gerçekleşmesini ve yıllık enflasyonun yüzde 31,07'ye gerilemesini, enflasyonla mücadelenin seyri açısından olumlu değerlendiriyoruz. Dezenflasyon programının üretim ve istihdamı da dikkate alarak kararlılıkla uygulanması, kalıcı makro istikrara katkı sağlayacaktır." dedi.

Ardıç, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun aralık ayı toplantısında politika faizini indirmesi yönünde uygun koşulların oluştuğunu düşündüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak biz sanayiciler açısından politika faizinde yapılacak indirimden daha çok, bu indirimlerin kredi faizlerine hangi ölçüde yansıyacağı çok daha önemlidir. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere reel kesim, yüksek faiz oranları ve limitler nedeniyle krediye ulaşmakta ve üretimi devam ettirmekte sıkıntı yaşıyor. Sanayicilerimizin uygun finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim, istihdam ve ihracatta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kritik önemdedir."

- "Tek haneli rakamlara ulaşma hedefimizi güçlendiriyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da kasım ayı enflasyon verilerinin, dezenflasyon sürecinin ihtiyatlı ve kararlı biçimde ilerlediğini gösterdiğini ifade ederek, "TÜFE'nin kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmesi, enflasyonla mücadelede önemli bir kavşağa yaklaştığımızın göstergesi. Bu veriler, önümüzdeki dönemde tek haneli rakamlara ulaşma hedefimizi güçlendiriyor." diye konuştu.

Enflasyonun, ekonomide tüm dengeleri etkileyen bir süreç olduğunu belirten Baran, reel sektörün sağlıklı işleyişi için fiyat istikrarının sağlanmasının en kritik unsur olduğunu söyledi. Baran, bu açıdan enflasyonla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesini önemsediklerini kaydederek, "Bu mücadelede tüm kesimlerin ortak hareket etmesi önemli. Kasım ayındaki olumlu seyrin kalıcı hale dönüşmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

