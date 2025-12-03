Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
Avrupa'nın prestijli mühendislik sıralama kuruluşu EngiRank 2025'in Avrupa Yükseköğretim Alanı'ndan 300 kurumu değerlendirdiği listede, Türkiye'den 16 üniversite yer almayı başardı. İlk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversiteleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 60. ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 99. sıraya yerleşerek Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına girdi. Sıralamada ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108. sırayı alırken, toplam 12 Türk üniversitesi ilk 200'e girmeyi başardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 15:05, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 15:08
Avrupa'nın prestijli mühendislik sıralama kuruluşlarından European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2025 sıralamasında Türkiye'den 16 üniversite yer aldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank, bu yıl Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yer alan 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirmeye aldı.

Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversitelerinden 16'sının yer almayı başardığı sıralamada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 60'ıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 99'uncu sıraya yerleşerek Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına girdi.

İTÜ ve ODTÜ'nün yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 130'uncu, Bilkent Üniversitesi 139'uncu, Kocaeli Üniversitesi 173'üncü, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi 179'uncu, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 189'uncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 198'inci sırada yer alarak ilk 200'e girme başarısı gösterdi.

Bununla birlikte, Fırat Üniversitesi 203, Düzce Üniversitesi 216, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 226'ncı sıraya yerleşti.

EngiRank sıralama metodolojisinde, akademik yayın ve atıfların yanı sıra Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent sayıları, sanayi işbirlikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı gibi stratejik başlıklar belirleyici rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını belirterek, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

YÖK'ün çalışmalarının olumlu yansımalarının, uluslararası sıralamalarda kendini gösterdiğine dikkati çeken Özvar, devam eden dönüşümle birlikte Türk üniversitelerinin gelecek yıllarda daha üst sıralara yükseleceğine inandığını vurguladı.

